у глубины 0,6 м найдите давление воды, керосина и ртути

Физика
у глубины 0,6 м найдите давление воды, керосина и ртути
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=phg Рв=1000кг/м3*0,6м*10Н/кг=6000Па=6кПа Рк=800кг/м3*0,6м*10Н/кг=4800Па=4,8кПа Ррт=13600кг/м3*0,6м*10Н/кг=81600Па=81,6кПа
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