за n кг яблок было заплачено m руб Составте выражение для вычечления стоимости (руб)100г яблок

Математика
за n кг яблок было заплачено m руб Составте выражение для вычечления стоимости (руб)100г яблок
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100г= 0,1 кг пусть стоимость яблок будет х руб за 0,1 кг. n кг-m руб 0,1 кг -  х руб составим пропорцию: n/m=0,1/x х=n/m*0,1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
После снижения цены на 20% прибор стал стоить 1600руб Кокова была первоначальная цена этого прибора
Ответить
Алгебра
к намеченному сроку бригада должна была изготовить 240 деталей. Изготаливая ежедневно на 3 детали больше нормы, работу закончили на 4 дня раньше. С...
Ответить
Математика
1)Саша купил конфеты трех видов-большие,маленькие и средние.Каждая большая конфета стоит 4 монеты,средняя- 2 монеты и маленькая -1монету.За 10 конф...
Ответить
Физика
у глубины 0,6 м найдите давление воды, керосина и ртути
Ответить
Українська література
как называется почва сухих степей?(10 букв)
Ответить