за n кг яблок было заплачено m руб Составте выражение для вычечления стоимости (руб)100г яблок
Математика
за n кг яблок было заплачено m руб Составте выражение для вычечления стоимости (руб)100г яблок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100г= 0,1 кг пусть стоимость яблок будет х руб за 0,1 кг. n кг-m руб 0,1 кг - х руб составим пропорцию: n/m=0,1/x х=n/m*0,1
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