продолжи ряд 2,3,13,14,24,25....

2,3 2+11=13,3+11=14 13+11=24,14+11=25 значит дальше 35,36,46,47,57,58.....

Гость: Гость:

Ряд 2,3..(к первому числу 2+постоянное число 11)=13,14...(к первому числу 13+постоянное число 11)=24,25...(к первому числу 24+ постоянное число 11)=35,36...и по той же схеме дальше Удачи!