В пансионат должны привезти 480 литровых пакетов с молоком и кефиром.Отношение числа пакетов с молоком к числу пакетов с кефиром равно 5:3.Сколько литров молока привезут в пансионат?

Математика
В пансионат должны привезти 480 литровых пакетов с молоком и кефиром.Отношение числа пакетов с молоком к числу пакетов с кефиром равно 5:3.Сколько литров молока привезут в пансионат?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+3=8 всего частей 480/8=60 литров составляет 1 часть 60*5=300-литров молока привезли
Гость:
1)5+3=8-отношение числа пакетов с молоком и кефира 2)480:8=60(л) 3)60*5=300(л) Ответ в пансионат привезут 300литров молока.
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