В пансионат должны привезти 480 литровых пакетов с молоком и кефиром.Отношение числа пакетов с молоком к числу пакетов с кефиром равно 5:3.Сколько литров молока привезут в пансионат?

Математика

В пансионат должны привезти 480 литровых пакетов с молоком и кефиром.Отношение числа пакетов с молоком к числу пакетов с кефиром равно 5:3.Сколько литров молока привезут в пансионат?

Автор: Гость