написать сочинение миниатюру на тему "Вид из окна" используя наречья

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написать сочинение миниатюру на тему "Вид из окна" используя наречья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришла зима. Выглянув  в окно я застыл в изумлении. Снег вокруг дома был разноцветным! В тени он был синеватым, а на солнце искрился чистейшей белизной. Снежинки на ветвях деревьев, сквозь которые просвечивало утреннее алое солнце, стали розоватыми. А, оказавшись в тени темно-зеленых елей, снег тоже приобрел какой-то изумрудный оттенок. Черные крикливые вороны кажется очень рады приходу холодной и долгой зимы. Сквозь серые, седые облака пробивается доброе, теплое солнце. Спешат люди. Одни веселые , другие задумчивые. Кто то рад зиме..
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