написать сочинение миниатюру на тему "Вид из окна" используя наречья

Гость: Гость:

Пришла зима. Выглянув в окно я застыл в изумлении. Снег вокруг дома был разноцветным! В тени он был синеватым, а на солнце искрился чистейшей белизной. Снежинки на ветвях деревьев, сквозь которые просвечивало утреннее алое солнце, стали розоватыми. А, оказавшись в тени темно-зеленых елей, снег тоже приобрел какой-то изумрудный оттенок. Черные крикливые вороны кажется очень рады приходу холодной и долгой зимы. Сквозь серые, седые облака пробивается доброе, теплое солнце. Спешат люди. Одни веселые , другие задумчивые. Кто то рад зиме..