написать сочинение миниатюру на тему "Вид из окна" используя наречья
Русский язык
написать сочинение миниатюру на тему "Вид из окна" используя наречья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришла зима. Выглянув в окно я застыл в изумлении. Снег вокруг дома был разноцветным! В тени он был синеватым, а на солнце искрился чистейшей белизной. Снежинки на ветвях деревьев, сквозь которые просвечивало утреннее алое солнце, стали розоватыми. А, оказавшись в тени темно-зеленых елей, снег тоже приобрел какой-то изумрудный оттенок. Черные крикливые вороны кажется очень рады приходу холодной и долгой зимы. Сквозь серые, седые облака пробивается доброе, теплое солнце. Спешат люди. Одни веселые , другие задумчивые. Кто то рад зиме..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Тема:Расщепление питательных веществ таблица. 1 столбец-фермент 2 столбец "где действует" 3 столбец-какие вещества расщепляются 4 столбец-проду...
Математика
Математика
Алгебра
к намеченному сроку бригада должна была изготовить 240 деталей. Изготаливая ежедневно на 3 детали больше нормы, работу закончили на 4 дня раньше. С...