Отрезок АВ разделён точкой С на две части так,что АС=10 см,ВС=18 см.Найдите отношение АС к ВС и отношение АС к АВ

Математика
Отрезок АВ разделён точкой С на две части так,что АС=10 см,ВС=18 см.Найдите отношение АС к ВС и отношение АС к АВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. AB=AC+BC=28 2. AC/BC=10/18=5/9 3. AC/AB=10/28=5/14  
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