Отрезок АВ разделён точкой С на две части так,что АС=10 см,ВС=18 см.Найдите отношение АС к ВС и отношение АС к АВ

Математика

Отрезок АВ разделён точкой С на две части так,что АС=10 см,ВС=18 см.Найдите отношение АС к ВС и отношение АС к АВ

Автор: Гость