Завод истратил на приобретение нового станка 450000 р.Как правило через 10 лет такой станок приходит в негодность.Его сдают в металлолом.Стоимость металлолома составляет 9000 р.Найдите процент ежегодного износа станка.

Математика

Завод истратил на приобретение нового станка 450000 р.Как правило через 10 лет такой станок приходит в негодность.Его сдают в металлолом.Стоимость металлолома составляет 9000 р.Найдите процент ежегодного износа станка.

Автор: Гость