Завод истратил на приобретение нового станка 450000 р.Как правило через 10 лет такой станок приходит в негодность.Его сдают в металлолом.Стоимость металлолома составляет 9000 р.Найдите процент ежегодного износа станка.
Математика
Завод истратил на приобретение нового станка 450000 р.Как правило через 10 лет такой станок приходит в негодность.Его сдают в металлолом.Стоимость металлолома составляет 9000 р.Найдите процент ежегодного износа станка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9000/450000*100%=2% 100%-2%=98%-на столько станок износился 98%/10=9,8% в год
Гость:
1) 9000:450000*100%=2% 2)100%-2%=98%-износ 3)98%:10лет=9.8% износ станка в год.
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