уравнение движения тела вдоль оси ОХ имеет вид х=10+5∆ t+7∆ t². Какое уравнение зависимости скорости от времени соответствует данному движению?
Физика
уравнение движения тела вдоль оси ОХ имеет вид х=10+5∆ t+7∆ t². Какое уравнение зависимости скорости от времени соответствует данному движению?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость-первая производная от координаты когда найдем производную у нас получится [latex]v=5+14t[/latex]
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