Вокруг клумбы, радиус которой равен 3 м, проложена дорожка шириной 1 м. Сколько нужно песка, чтобы посыпать дорожку, если на 1 м2 дорожки требуется 0,8 дм3 песка?
Математика
Вокруг клумбы, радиус которой равен 3 м, проложена дорожка шириной 1 м. Сколько нужно песка, чтобы посыпать дорожку, если на 1 м2 дорожки требуется 0,8 дм3 песка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]S = \pi r^{2} [/latex] [latex]S_{1} = 3,14 * 4 ^{2} = 50, 24 [/latex] м2 [latex]S_{2} = 3,14 * 3^{2} = 28,26[/latex] м2 [latex]S = 50,24- 28,26= 21,98[/latex] м2 [latex]21,98 * 0,8 = 17,58[/latex] дм3 Нужно 17,58 дм3 песка
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