решите плиз 2 задачи.  1. Укажите заряды ионов и степени окисления атомов химических элементов для веществ с формулами НNO3  и Ca(OH)2. Запишите формулы соответствующих им оксидов. 2.  Для нитрата натрия  запишите через стрелки...

Химия
решите плиз 2 задачи.  1. Укажите заряды ионов и степени окисления атомов химических элементов для веществ с формулами НNO3  и Ca(OH)2. Запишите формулы соответствующих им оксидов. 2.  Для нитрата натрия  запишите через стрелки формулы соответствующих ему гидроксида металла, оксида металла, металла
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ионы: (H)+ и (NO₃)⁻ Степени окисления: (H)+1  (N)-5  (O)-2   Ионы: (Ca)2+ и (OH)- Степени окисления: (Ca)+2 (O)-2  (H)+1     2.Это имелось ввиду?  NaNO₃-Нитрат натрия NaOH-Гидроксид натрия Na2O-Оксид натрия Na-металл
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