решите плиз 2 задачи. 1. Укажите заряды ионов и степени окисления атомов химических элементов для веществ с формулами НNO3 и Ca(OH)2. Запишите формулы соответствующих им оксидов. 2. Для нитрата натрия запишите через стрелки...
Химия
решите плиз 2 задачи. 1. Укажите заряды ионов и степени окисления атомов химических элементов для веществ с формулами НNO3 и Ca(OH)2. Запишите формулы соответствующих им оксидов. 2. Для нитрата натрия запишите через стрелки формулы соответствующих ему гидроксида металла, оксида металла, металла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ионы: (H)+ и (NO₃)⁻ Степени окисления: (H)+1 (N)-5 (O)-2 Ионы: (Ca)2+ и (OH)- Степени окисления: (Ca)+2 (O)-2 (H)+1 2.Это имелось ввиду? NaNO₃-Нитрат натрия NaOH-Гидроксид натрия Na2O-Оксид натрия Na-металл
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