решите плиз 2 задачи. 1. Укажите заряды ионов и степени окисления атомов химических элементов для веществ с формулами НNO3 и Ca(OH)2. Запишите формулы соответствующих им оксидов. 2. Для нитрата натрия запишите через стрелки...

Химия

решите плиз 2 задачи. 1. Укажите заряды ионов и степени окисления атомов химических элементов для веществ с формулами НNO3 и Ca(OH)2. Запишите формулы соответствующих им оксидов. 2. Для нитрата натрия запишите через стрелки формулы соответствующих ему гидроксида металла, оксида металла, металла

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