решите пожалуйста)))) составьте уравнения по условию задачи:От квадрата задуманного натурального числа x отняли 10 и получили число на 2 больше задуманного .Какое число было задумано?Сделайте проверку Два последовательных не...
Алгебра
решите пожалуйста)))) составьте уравнения по условию задачи:От квадрата задуманного натурального числа x отняли 10 и получили число на 2 больше задуманного .Какое число было задумано?Сделайте проверку Два последовательных нечетных числа таковы ,что квадрат большего из них в 9 раз больше меньшего числа,Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^2-10=x+2 x^2-x-12=0 x1=-3 x2=4
Гость:
А) х2 - 10 = х + 2 х2 - х - 12 = 0 D = 1 + 12*4 = 49 Х1,2 = (1+ или - 7)/2 = 4;-3 Ответ: 4;-3 Б) K+1 - 1 число K+3 - 2 число (K+3)2 = 9(K+1) K2 + 6K + 9 = 9K +9 K2 + 6K - 9K = 0 K2 - 3K = 0 K * (K-3) = 0 K = 0 | K - 3 = 0 K = 3 1) 3+1 = 4 (не подходит по условию) 2) 0+1 = 1; 0+3 = 3 Ответ: 1;3
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