решите пожалуйста)))) составьте уравнения по условию задачи:От квадрата задуманного натурального числа x отняли 10 и получили число на 2 больше задуманного .Какое число было задумано?Сделайте проверку Два последовательных не...

Алгебра

решите пожалуйста)))) составьте уравнения по условию задачи:От квадрата задуманного натурального числа x отняли 10 и получили число на 2 больше задуманного .Какое число было задумано?Сделайте проверку Два последовательных нечетных числа таковы ,что квадрат большего из них в 9 раз больше меньшего числа,Найдите эти числа.

Автор: Гость