Решите пожалуйста 2 задания по химии. 1. Укажите заряды ионов и степени окисления у H2SO4, Fе(OH)3, Na2SiO3. Заранее Спасибо! 2. Найдите объём (н.у.) и число молекул для 15 кг оксида азота (II).
Химия
Решите пожалуйста 2 задания по химии. 1. Укажите заряды ионов и степени окисления у H2SO4, Fе(OH)3, Na2SiO3. Заранее Спасибо! 2. Найдите объём (н.у.) и число молекул для 15 кг оксида азота (II).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2H(+) S(+6) 4O(-2 Fe(+3) 3O(-2) 3H(+) 2Na(+) Si(+4) 3O(-2) 2) 15кг=15000г n(ню)=15000/30(М)=500 моль V=22,4л/моль(Vm)*500 моль=11200л
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