Решите пожалуйста 2 задания по химии. 1. Укажите заряды ионов и степени окисления у H2SO4, Fе(OH)3, Na2SiO3. Заранее Спасибо! 2. Найдите объём (н.у.) и число молекул для 15 кг оксида азота (II).

Химия

Решите пожалуйста 2 задания по химии. 1. Укажите заряды ионов и степени окисления у H2SO4, Fе(OH)3, Na2SiO3. Заранее Спасибо! 2. Найдите объём (н.у.) и число молекул для 15 кг оксида азота (II).

Автор: Гость