 H2So4--- ZnSO4 --- ZnS --- H2s--- SO2 составить цепочку превращений и разложить на ионное

Гость: Гость:

1)H2SO4+Zn= ZnSO4+H2 2H(+)+SO4(2)+Zn=Zn(2+)+SO4(2-)+H2 2H(+)+Zn=Zn(2+)+H2 2)ZnSO4+Na2S=Na2SO4+ZnS(осадок) Zn(2+)+SO4(2-)+2Na(+)+S(2-)=2Na(+)+SO4(2-)+ZnS(осадок) Zn(2+)+S(2-)=ZnS(осадок) 3)ZnS+2HCL=ZnCL2+H2S(газ) Zn(2+)+S(-2)+2H(+)+2CL(-)=Zn(2+)+2CL(-)+H2S(газ) S(2-)+2H(+)=H2S(газ) 4) 2H2S+3O2=2SO2+2H2O Ничего на ионы не раскладывается. Оксиды и газы не раскладываются