зробіть фонетичний розбір слова ялинка
Қазақ тiлi
зробіть фонетичний розбір слова ялинка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЯЛИНКА-6б,7зв, 3 склади я (й)пригол, м"який ( а) голос, ненагол л (л)пригол, твер, дзвін и (И)голосн, наголош н(н)пригол, тверд,дзвін к(к)пригол, глух, тверд а(а) гол, ненагол.
Гость:
Ялинка [йа/лúн/ка] - 6 букв, 7 звуків; 3 склади: 1-й - відкритий, 2-й - закритий, 3-й - відкритий. [й] - приголосний, дзвінкий, м'який. [а] - голосний, ненаголошений. [л] - приголосний, дзвінкий, твердий. [ú] - голосний, наголошений. [н] - приголосний, дзвінкий, твердий. [к] - приголосний, глухий, твердий. [а] - голосний, ненаголошений.
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