зробіть фонетичний розбір слова ялинка  

Гость: Гость:

ЯЛИНКА-6б,7зв, 3 склади я (й)пригол, м"який ( а) голос, ненагол л (л)пригол, твер, дзвін и (И)голосн, наголош н(н)пригол, тверд,дзвін к(к)пригол, глух, тверд а(а) гол, ненагол.