Французский разбор слова по составу помогите)?
Русский язык
Французский разбор слова по составу помогите)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Выделить окончание (если слово изменяется), склоняя или спрягая анализируемое слово. 2. Выделить основу — часть слова без окончания. 3. Выделить корень, подбирая родственные (однокоренные) слова. _______ ^---- французкий ............. --- фрунцузкий-француз ____-корень ---- окончание .....-основа ^-суффикс
Гость:
француз-корень ск-суффикс ий-окончание
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