Французский разбор слова по составу помогите)?

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Французский разбор слова по составу помогите)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.     Выделить окончание (если слово изменяется), склоняя или спрягая анализируемое слово. 2.      Выделить основу — часть слова без окончания. 3.      Выделить корень, подбирая родственные (однокоренные) слова. _______ ^---- французкий ............. --- фрунцузкий-француз ____-корень ----   окончание .....-основа ^-суффикс
Гость:
француз-корень ск-суффикс ий-окончание
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