Французский разбор слова по составу помогите)?

Гость: Гость:

1. Выделить окончание (если слово изменяется), склоняя или спрягая анализируемое слово. 2. Выделить основу — часть слова без окончания. 3. Выделить корень, подбирая родственные (однокоренные) слова. _______ ^---- французкий ............. --- фрунцузкий-француз ____-корень ---- окончание .....-основа ^-суффикс