Характеристика Сателлитного ДНК)

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Сателлитная ДНК составляет примерно 10 % последовательности генома и подразделяется на а-сателлитную ДНК, мини- и микросателлиты. а-Сателлитная ДНК обычно обнаруживается рядом с центромерами всех хромосом. Ее базовая последовательность состоит из 171 нуклеотида и она может тандемно, т.е. стык в стык, повторяться тысячи раз. Мини-сателлиты также представляют собой тандемно соединенные повторы. Базовая последовательность может состоять из 20—70 п.н., повторяться такая последовательность может десятки раз. Микросателлиты — еще один тип тандемно соединенных повторов. Их базовая последовательность короткая, всего 2—4 п.н., а общая длина не превышает нескольких сотен пар нуклеотидов.