Какова кинетическая энергия атома аргона, если температура газа 17С
Физика
Какова кинетическая энергия атома аргона, если температура газа 17С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
аргон инерртный газ он не скем не контактирует
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Выберите формулы веществ,взаимодействующих с оксидом серы(4) N2O3,Ba(OH)2,H3PO4,H2O,CaO,NaOH,NaCl,P2O5,KOH
Русский язык
Алгебра
При некоторых значениях a и b выполняется равенство a-b=7, ab=-4.Найдите при этих же самых значениях a и b значение выражения (a+b)2