Напишите уровнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие переходы : N2- больше Li3N- больше NH3- больше NO- больше NO2- больше HNO3

Химия

Напишите уровнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие переходы : N2- больше Li3N- больше NH3- больше NO- больше NO2- больше HNO3

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