Напишите уровнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие переходы : N2- больше Li3N- больше NH3- больше NO- больше NO2- больше HNO3
Химия
Напишите уровнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие переходы : N2- больше Li3N- больше NH3- больше NO- больше NO2- больше HNO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)N2 + Li = 2Li3N 2)не знаю 3)Не знаю 4)NO + O2 = NO2 5)NO2 + H2O = HNO3
Гость:
1) N2+6Li=2Li3N 2) Li3N+3H2=3LiH+NH3 3)4NH3+5O2=4NO+6H2O (в кэфах не уверен) 4) 2NO+O2=2NO2 5) 2NO2+H2=HNO3+HNO2
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