Одна из сторон многоугольника равна 5. Найдите соответствующую сторону подобного ему многоугольника, площадь которого в 4 раза больше площади первого.

Геометрия

Одна из сторон многоугольника равна 5. Найдите соответствующую сторону подобного ему многоугольника, площадь которого в 4 раза больше площади первого.

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