Одна из сторон многоугольника равна 5. Найдите соответствующую сторону подобного ему многоугольника, площадь которого в 4 раза больше площади первого.

Геометрия
Одна из сторон многоугольника равна 5. Найдите соответствующую сторону подобного ему многоугольника, площадь которого в 4 раза больше площади первого.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отношение площадей подобных фигур равно квадрату коэффициента подобия значит в нашем случае коэффициент подобия равен 2,тогда соответствующая сторона равна 5*2=10 ответ: 10
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