сторона треугольника ABC пересечена прямой MN параллельная AC, которая делит сторону AB на отрезки BM=2 и AM=4.Площадь треугольника MBN=16. Чему равна площадь треугольника ABC?

Геометрия

сторона треугольника ABC пересечена прямой MN параллельная AC, которая делит сторону AB на отрезки BM=2 и AM=4.Площадь треугольника MBN=16. Чему равна площадь треугольника ABC?

Автор: Гость