сторона треугольника ABC пересечена прямой MN параллельная AC, которая делит сторону AB на отрезки BM=2 и AM=4.Площадь треугольника MBN=16. Чему равна площадь треугольника ABC?
Геометрия
сторона треугольника ABC пересечена прямой MN параллельная AC, которая делит сторону AB на отрезки BM=2 и AM=4.Площадь треугольника MBN=16. Чему равна площадь треугольника ABC?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мы получаем подобные треугольники коэффициент подобия к=2/(2+4)=1/3 отношение площадей равно квадрату коэффициента подобия тогда Sabc=16/(1/9)=16*9=144 ответ:Sabc=144
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