расстояние от точки О диагоналей прямоугольника АВСD до двух его сторон равны 4 см и 5см. найдите площадь прямоугольника ABCD

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кратчайшее расстояние от точки пересечения диагоналей прям-ка является перпендикуляром к сторонам и делят их пополам( из признаков равенства треугольников). таким образом , мы получаем прмоугольник со сторонами равными половине каждой из сторон заданного АВСD. его площадь 4х5=20. ну а таких 4, значит 20 х 4 = 80