Воробей и синица по величине примерно одинаковые.У воробей головка (какая?)....,а у синицы(какая?).
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Воробей и синица по величине примерно одинаковые.У воробей головка (какая?)....,а у синицы(какая?).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воробей и синица по величине примерно одинаковые.У воробей головка большая,а у синицы маленькая.(может быть так)
Гость:
Воробей и синица по величине примерно одинаковые.У воробья головка серенькая, среднего размера, а у синицы- черная, маленькая.
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