Может ли царская водка (смесь HCl и HNO3) растворить такой металл как титан?
Химия
Может ли царская водка (смесь HCl и HNO3) растворить такой металл как титан?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может. 3Ti + 4HNO3 + 18HCl = 3H2[TiCl6] + 4NO + 8H2O "Царская водка" тем и хороша, что растворяет многие благородные и не очень металлы, обладающие высокой коррозионной устойчивостью.
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