торт весит 4/5 кг и еще 4/5 своего веса.сколько кг весит торт?

Математика
торт весит 4/5 кг и еще 4/5 своего веса.сколько кг весит торт?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 кг =1000 грамм 1) 4/5 от 1 кг = 1000: 5 *4=800 грамм 2) 800*5= 4000 грамм или 4 кг весит торт
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