Беларуские прыказки пра радзиму (Беларсукие пословицы про родину)

Гость: Гость:

На Родине и умереть легче (белорусская). Дорогая та хатка, где родила меня матка (белорусская). Иди в родной край, там и под елью рай (белорусская). Родная земля что усталому постель (белорусская). Родная земля мягче чужой перины (белорусская). Няма лепшай рэчы, як на сваёй печы. Не стоит искать счастья на чужбине