Беларуские прыказки пра радзиму (Беларсукие пословицы про родину)

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Беларуские прыказки пра радзиму (Беларсукие пословицы про родину)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На Родине и умереть легче (белорусская). Дорогая та хатка, где родила меня матка (белорусская). Иди в родной край, там и под елью рай (белорусская). Родная земля что усталому постель (белорусская). Родная земля мягче чужой перины (белорусская). Няма лепшай рэчы, як на сваёй печы. Не стоит искать счастья на чужбине
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