Беларуские прыказки пра радзиму (Беларсукие пословицы про родину)
История
Беларуские прыказки пра радзиму (Беларсукие пословицы про родину)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На Родине и умереть легче (белорусская). Дорогая та хатка, где родила меня матка (белорусская). Иди в родной край, там и под елью рай (белорусская). Родная земля что усталому постель (белорусская). Родная земля мягче чужой перины (белорусская). Няма лепшай рэчы, як на сваёй печы. Не стоит искать счастья на чужбине
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в хранилище имеющее форму прямоугольного параллелипипеда размером 10,5*4*3м заложили на хранение 18т9ц свеклы.сколько еще тонн свеклы можно заложит...
Русский язык
Геометрия
расстояние от точки О диагоналей прямоугольника АВСD до двух его сторон равны 4 см и 5см. найдите площадь прямоугольника ABCD
Геометрия
сторона треугольника ABC пересечена прямой MN параллельная AC, которая делит сторону AB на отрезки BM=2 и AM=4.Площадь треугольника MBN=16. Чему ра...