Сделайте синтаксический разбор и схему предложения: Байкал вполне заслуживает любовь обращённую к нему.
Русский язык
Сделайте синтаксический разбор и схему предложения: Байкал вполне заслуживает любовь обращённую к нему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто?Байкал подлежащее Байкал что делает???Заслуживает сказуемое Заслуживает что???Любовь Дополнение Любовь какую?Обращенную определение Обращенную к КоМу???к нему дополнение Заслуживает как?вполне Обстоятельство
Гость:
Байкал вполне заслуживает любовь, обращённую к нему. предложение простое. грамматическая основа "Байкал(подлеж) заслуживает (сказ)", двусоставное, по цели высказывания повествовательное, невосклицательное, распространенное (второстепенные члены: заслуживает как? - вполне (обстоятельство), заслуживает что? - любовь (дополнение), любовь какую - обращенную( к нему определение)), осложнено причастным оборотом, который выделяется запятой (если уже проходили). Схема - =.
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