Запишите два уравнения реакций получения оксида серы(4),относящиеся к разным группам по признаку "изменение степени окисления элементов"

Химия

Запишите два уравнения реакций получения оксида серы(4),относящиеся к разным группам по признаку "изменение степени окисления элементов"

Автор: Гость