Запишите два  уравнения реакций получения оксида серы(4),относящиеся к разным группам по признаку "изменение степени окисления элементов"  

Химия
Запишите два  уравнения реакций получения оксида серы(4),относящиеся к разным группам по признаку "изменение степени окисления элементов"  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S+O2=SO2....(над стрелочкой знак температуры).....где S- восстановитель Cu+2H2SO4(конц.)=CuSO4+2H2O+SO2.....где сера в H2SO4-окислитель
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