Кто такой предприниматель?
География
Кто такой предприниматель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ — лицо (организация или индивидуальный предприниматель), осуществляющее предпринимательскую деятельность.
Гость:
Предпринематель - а) Владелец предприятия, фирмы. б) Деятель в экономической, финансовой сфере. 2) Организатор выгодного дела, выгодного предприятия.
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