Верно ли, что из 100 любых натуральных чисел можно выбрать 15 таких,у которых разность любых двух делится на 7?

Математика

Верно ли, что из 100 любых натуральных чисел можно выбрать 15 таких,у которых разность любых двух делится на 7?

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