Верно ли, что из 100 любых натуральных чисел можно выбрать 15 таких,у которых разность любых двух делится на 7?

Математика
Верно ли, что из 100 любых натуральных чисел можно выбрать 15 таких,у которых разность любых двух делится на 7?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
от 7 до 106  в интервале  100 чисел   7*15=105   да верно 7, 14, 21 .... 105
Гость:
7.14. 21. 28.35. 42. 49. 56 63 70.72 ...
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