Сколько символов содержится в тексте, использующем таблицу ASCII, если известно, что он занимает 24 576 бит памяти?

Экономика
Сколько символов содержится в тексте, использующем таблицу ASCII, если известно, что он занимает 24 576 бит памяти?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
один символ - один байт, значит надо кол-во бит поделить на 8: 24576 /8 = 3072 символа
Гость:
24576/8=3072 символа Ответ: 3072 символа
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