В ПЕРВОМ КИОСКЕ НА 30ДЕСЯТКОВ ШАРОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ВО ВТОРОМ,И НА 10ДЕСЯТКОВ МЕНЬШЕ ЧЕМ В ТРЕТЬЕМ. НА СКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ШАРОВ БОЛЬШЕ В ТРЕТЬЕМ КИОСКЕ ЧЕМ ВО ВТОРОМ?
Математика
В ПЕРВОМ КИОСКЕ НА 30ДЕСЯТКОВ ШАРОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ВО ВТОРОМ,И НА 10ДЕСЯТКОВ МЕНЬШЕ ЧЕМ В ТРЕТЬЕМ. НА СКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ШАРОВ БОЛЬШЕ В ТРЕТЬЕМ КИОСКЕ ЧЕМ ВО ВТОРОМ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30+10=40 - на столько десятков шаров в третьем киоске больше чем во втором
Гость:
30+10=40- шаров в третьем киоске больше чем во втором
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