В ПЕРВОМ КИОСКЕ НА 30ДЕСЯТКОВ ШАРОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ВО ВТОРОМ,И НА 10ДЕСЯТКОВ МЕНЬШЕ ЧЕМ В ТРЕТЬЕМ. НА СКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ШАРОВ БОЛЬШЕ В ТРЕТЬЕМ КИОСКЕ ЧЕМ ВО ВТОРОМ?

Математика

В ПЕРВОМ КИОСКЕ НА 30ДЕСЯТКОВ ШАРОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ВО ВТОРОМ,И НА 10ДЕСЯТКОВ МЕНЬШЕ ЧЕМ В ТРЕТЬЕМ. НА СКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ШАРОВ БОЛЬШЕ В ТРЕТЬЕМ КИОСКЕ ЧЕМ ВО ВТОРОМ?

Автор: Гость