Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. В одном баке помещается на 18 л воды больше, чем в другом. Сколько литров воды помещается в каждом баке, если для запол! нения первого бака требуется 20 бидонов воды, а для заполнения второг...
Математика
Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. В одном баке помещается на 18 л воды больше, чем в другом. Сколько литров воды помещается в каждом баке, если для запол! нения первого бака требуется 20 бидонов воды, а для заполнения второго — 14 таких же бидонов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20-14=6л-разница. 2)18:6=3л воды-в одном бидоне. 3)20*3=60л воды-в первом баке. 4)14*3=42л воды-во втором баке.
Гость:
20-14=6 бидонов разницы 18/6=3 л воды в одном бидоне 20*3=60л - в первом баке 14*3=42л - во втором баке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
З двох населених пунктiв, вiдстань мiж якими 42км, виiхали одночасно назустрiч один одному два вершники. Перший iхав зiшвидкастью 9км/год, а другий...
Математика
На калькуляторе можно выполнить две операции: умножить введенное число на 2 или переставить его цифры. Можно ли с помощью такого калькулятора из чи...
Английский язык