Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. В одном баке помещается на 18 л воды больше, чем в другом. Сколько литров воды помещается в каждом баке, если для запол! нения первого бака требуется 20 бидонов воды, а для заполнения второг...

Математика

Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. В одном баке помещается на 18 л воды больше, чем в другом. Сколько литров воды помещается в каждом баке, если для запол! нения первого бака требуется 20 бидонов воды, а для заполнения второго — 14 таких же бидонов?

Автор: Гость