З двох населених пунктiв, вiдстань мiж якими 42км, виiхали одночасно назустрiч один одному два вершники. Перший iхав зiшвидкастью 9км/год, а другий-12км/год. Через скiльки годин вони зустрiнуться?

Математика

З двох населених пунктiв, вiдстань мiж якими 42км, виiхали одночасно назустрiч один одному два вершники. Перший iхав зiшвидкастью 9км/год, а другий-12км/год. Через скiльки годин вони зустрiнуться?

Автор: Гость