З двох населених пунктiв, вiдстань мiж якими 42км, виiхали одночасно назустрiч один одному два вершники. Перший iхав зiшвидкастью 9км/год, а другий-12км/год. Через скiльки годин вони зустрiнуться?
Математика
З двох населених пунктiв, вiдстань мiж якими 42км, виiхали одночасно назустрiч один одному два вершники. Перший iхав зiшвидкастью 9км/год, а другий-12км/год. Через скiльки годин вони зустрiнуться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9+12=21км/ч-скорость сближения. 2)42:21=через 2 часа-они встретятся.
Гость:
9+12=21 км/год - швидкість зближення 42/21=2 год - вони зустрінуться через 2 години
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