геологи прошли маршрут длиной 75 км.В первый день они прошли 3 всего 25 маршрута,а во второй день-4 всего маршрута.Какой прошл...
Математика
геологи прошли маршрут длиной 75 км.В первый день они прошли 3 всего 25 маршрута,а во второй день-4 всего маршрута.Какой прошли геологи за 2 дня 25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)75:25*3=9км-прошли в первый день. 2)75:25*4=12км-прошли во второй день. 3)9+12=21км-прошли за два дня.
Гость:
1) 75:25 * 3 =9(км) - за 1день 2) 75 : 25 * 4 = 12(км) - 3а 2 день 3) 12 + 9 = 21 (км)-за 2 дня
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