геологи прошли маршрут длиной 75 км.В первый день они прошли 3 всего 25 маршрута,а во второй день-4 всего маршрута.Какой прошл...

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геологи прошли маршрут длиной 75 км.В первый день они прошли 3 всего 25 маршрута,а во второй день-4 всего маршрута.Какой прошли геологи за 2 дня 25

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