Какой политический вопрос стал главным в жизни немецкого общества в половине 19 века?

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Революция 1848 года В середине века в Европе наступил голод. Массовая безработица, голод и нищета охватили многие земли Германии. Серия неурожаев, последовавших за 1845 годом, вызвала голодные бунты в Берлине, Вене, Штуттгарте и Ульме. В Верхней Силезии были зарегистрированы боле 80 000 случаев заболевания тифом. 18 000 заболевших умерло. Картофель, ставший к тому времени одним из основных блюд народного рациона, стал негоден в пищу из-за поразившей его болезни. Это вызвало "Картофельное восстание " в Берлине в 1847 году. Реальная зарплата промышленных рабочих между 1844 и 1847 годами упала на 45 %. Катастрофическая ситуация была подтверждена широко распространённым докладом либерального профессора-медика, создателя кВ первой половине века Германия была «страной поэтов и мыслителей», давшей миру множество новых идейлеточной теории в медицине и биологии Рудольфа фон Вирхова.