1)один из корней уравнения x^2-13x+q=0 равен 12,5. найдите другой корень и коэффициент q. 2)один из корней уравнения 10x^2-33x+c=0 равен 5,3найдите другой корень и коэффициент c. 3)разность квадратов корней квадратного уравнени...
Алгебра
1)один из корней уравнения x^2-13x+q=0 равен 12,5. найдите другой корень и коэффициент q. 2)один из корней уравнения 10x^2-33x+c=0 равен 5,3найдите другой корень и коэффициент c. 3)разность квадратов корней квадратного уравнения x^2+2x+q=0 равна 12. найдите q.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ax^2 + px + q = 0 теорема Виета х1 + х2 = - p х1 * х2 = q 1) х1 + х2 = - p х1 + х2 = 13 12,5 + х2 = 13 х2=0,5 х1 * х2 = q 12,5 * 0,5 = q q = 6,25 2) х1 + х2 = - p 5 + х2 = 33 х2 = 28 х1 * х2 = с 28 * 5 = с с = 140 3) х1^2 - х2^2 = 12 (х1-х2)(х1+х2)= 12 (х1-х2)= 12/(х1+х2) х1-х2 = 12/(-2) х1-х2 = -6 ..дальше не знаю.
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