1)один из корней уравнения x^2-13x+q=0 равен 12,5. найдите другой корень и коэффициент q. 2)один из корней уравнения 10x^2-33x+c=0 равен 5,3найдите другой корень и коэффициент c. 3)разность квадратов корней квадратного уравнени...

Алгебра

1)один из корней уравнения x^2-13x+q=0 равен 12,5. найдите другой корень и коэффициент q. 2)один из корней уравнения 10x^2-33x+c=0 равен 5,3найдите другой корень и коэффициент c. 3)разность квадратов корней квадратного уравнения x^2+2x+q=0 равна 12. найдите q.

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