В цветочный магазин привезли цветы. Надя может составить из них букеты за 40 минут, а Валя- за 35 минут.Они совместно составили букеты за 14 минут, затем оставшуюся часть букетов составила Надя. За сколько минут девочки состави...
Математика
В цветочный магазин привезли цветы. Надя может составить из них букеты за 40 минут, а Валя- за 35 минут.Они совместно составили букеты за 14 минут, затем оставшуюся часть букетов составила Надя. За сколько минут девочки составили букеты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/40 всей работы Надя выполняет за 1 минуту. 1/35 всей работы Валя выполняет за 1 минуту. 1/40+1/35 = 7/280+8/280 = 15/280 = 3/56 всей работы выполняют девочки вместе за 1 минуту. 3/56*14 = 3/4 всей работы выполнят девочки вместе за 14 минут. 1-3/4 = 1/4 всей работы останется Наде. 1/4*40 = 10 минут понадобится Наде на завершение. 14+10 = 24 минуты уйдёт всего.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Прочитав 132 страницы книги, Лена выяснила, что она прочла на 10% страниц больше, чем ей осталось прочитать. Сколько страниц в книге?
Математика
В ПЕРВОМ КИОСКЕ НА 30ДЕСЯТКОВ ШАРОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ВО ВТОРОМ,И НА 10ДЕСЯТКОВ МЕНЬШЕ ЧЕМ В ТРЕТЬЕМ. НА СКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ШАРОВ БОЛЬШЕ В ТРЕТЬЕМ КИОСКЕ ЧЕ...
Математика
Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. В одном баке помещается на 18 л воды больше, чем в другом. Сколько литров воды помещается в каждом баке, если ...