В цветочный магазин привезли цветы. Надя может составить из них букеты за 40 минут, а Валя- за 35 минут.Они совместно составили букеты за 14 минут, затем оставшуюся часть букетов составила Надя. За сколько минут девочки состави...

Математика

В цветочный магазин привезли цветы. Надя может составить из них букеты за 40 минут, а Валя- за 35 минут.Они совместно составили букеты за 14 минут, затем оставшуюся часть букетов составила Надя. За сколько минут девочки составили букеты?

Автор: Гость