в одном мотке 87 м провода,а в другом 69 м. Сколько рублей заплатили за каждый моток провода,если за второй моток заплатили на 360 р. меньше? решите не уравнением а по действиям) заранее спасибо)**
Математика
в одном мотке 87 м провода,а в другом 69 м. Сколько рублей заплатили за каждый моток провода,если за второй моток заплатили на 360 р. меньше? решите не уравнением а по действиям) заранее спасибо)**
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)87-69=18м-разница. 2)360:18=20 руб-стоит 1м провода. 3)87*20=1740 руб-заплатили за первый моток. 4)69*20=1380 руб-заплатили за второй моток.
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