в одном мотке 87 м провода,а в другом 69 м. Сколько рублей заплатили за каждый моток провода,если за второй моток заплатили на 360 р. меньше? решите не уравнением а по действиям) заранее спасибо)**

Математика

в одном мотке 87 м провода,а в другом 69 м. Сколько рублей заплатили за каждый моток провода,если за второй моток заплатили на 360 р. меньше? решите не уравнением а по действиям) заранее спасибо)**

Автор: Гость