Б.Паскаль в г. Руане водяной барометр. Какой высоты столб воды в этом бароме при нормальном атмосферном давлении?

Физика

Б.Паскаль в г. Руане водяной барометр. Какой высоты столб воды в этом бароме при нормальном атмосферном давлении?

Автор: Гость