Б.Паскаль в г. Руане водяной барометр. Какой высоты столб воды в этом бароме при нормальном атмосферном давлении?
Физика
Б.Паскаль в г. Руане водяной барометр. Какой высоты столб воды в этом бароме при нормальном атмосферном давлении?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=pgh h=p/pg плотность воды = 1000 кг/м3 давление воды = нормальное атмасферное давление = 101300Па h=101300/(1000*10)=10м
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