стихотворения состоящие из красивых прилагательных
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стихотворения состоящие из красивых прилагательных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
стих Пушкина "Цветок"."К морю","Зимнее утро"
Гость:
Осенний вечер Федор Тютчев Есть в светлости осенних вечеров Умильная, таинственная прелесть!.. Зловещий блеск и пестрота дерев, Багряных листьев томный, легкий шелест, Туманная и тихая лазурь Над грустно-сиротеющей землею И, как предчувствие сходящих бурь, Порывистый, холодный ветр порою, Ущерб, изнеможенье — и на всем Та кроткая улыбка увяданья, Что в существе разумном мы зовем Божественной стыдливостью страданья!
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