Охарактеризуйте строение молекулы этилена.

Химия
Охарактеризуйте строение молекулы этилена.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атомы углерода находятся во втором валентном состоянии (sр2-гибридизация). В результате, на плоскости под углом 120° образуются три гибридных облака, которые образуют три сигма-связи с углеродом и двумя атомами водорода. Р-электрон, который не участвовал в гибридизации, образует в перпендикулярной плоскости -связь с р-электроном соседнего атома углерода. Так образуется двойная связь между атомами углерода. Молекула имеет плоскостное строение. CH2=CH2
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