в 100 г чёрной смородины содержится 300 мг витамина С.Это в 15 раз больше ,чем в 100 г лимонов.Сколько мг витамина С содержится в 3 кг лимонов? СРочно НАДО!!!!!
Математика
в 100 г чёрной смородины содержится 300 мг витамина С.Это в 15 раз больше ,чем в 100 г лимонов.Сколько мг витамина С содержится в 3 кг лимонов? СРочно НАДО!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)300:15=20мг витамина С -содержится в 100г лимона. 2)3000г(3кг):100*20=600мг витамина С -содержится в 3 кг лимона.
Гость:
В 100г чёрн.смор. -300мг витамина С В 100г лимона - ? в 15 раз меньше,чем в 100мг смор. Сколько мг витамина С в 3кг лимонов? Решение. 1) 300 : 15=20(мг)- в 100 г лимона 3кг = 3000г 2)3000 :100=30 х 20=600(мг)-в 3кг лимонов Ответ: в 3кг лимонов находится 600мг витамина С.
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