найдите число 2 дробь 3 которого равно 3дробь семь от числа 210.
Математика
найдите число 2 дробь 3 которого равно 3дробь семь от числа 210.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х1=210*3\7 х1=90 Х=х1*3\2=135
Гость:
2/3х = 3/7 от 210 2/3 х = 210 : 7 * 3 2/3 х = 90 х = 90 * 3 :2 х = 135
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