составте ионное уравнение и краткое: 1. NaF + CaCl2 2. HCl + AgNO3 3. NaBr + AgNO3 4. NaI + AgNO3 5. NaCl + H2SO4
Химия
составте ионное уравнение и краткое: 1. NaF + CaCl2 2. HCl + AgNO3 3. NaBr + AgNO3 4. NaI + AgNO3 5. NaCl + H2SO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2NaF+CaCl2=2NaCl + CaF2 F+Ca=CaF2 2. HCl+AgNO3=AgCl + HNO3 Cl+Ag=AgCl 3.NaBr+AgNO3 = AgBr+NaNO3 Br+Ag=AgBr 4.NaI+AgNO3=AgI+NaNO3 I+Ag=AgI 5.NaCl+H2SO4=Na2SO4+HCl
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