Какое событие произошло раньше других: 1) крещение Руси; 2) съезд князей в Любече; 3) разгром печенегов; 4) принятие «Русской правды».

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989 году Владимиром Святославовичем. Любечский съезд (1097) — съезд русских князей, состоявшийся в городе Любече Разгром печенегов — события 29 апреля 1091, когда греко-половецкое войско под предводительством Алексея Комнинаразгромило войско печенегов у стен Константинополя (возле города Энос у устья реки Марицы, ныне турецкая провинция Эдирне) и истребило сопровождавших печенежские обозы жён и детей. Русская Правда - памятник феодального права. Она всесторонне защищает интересы господствующего класса и откровенно провозглашает бесправие несвободных тружеников - холопов, челяди. Русская Правда во всех её редакциях и списках является памятником громадного исторического значения. На протяжении нескольких веков она служила основным руководством при судебном разбирательстве. В том или ином виде Русская Правда вошла в состав или послужила одним из источников позднейших судных грамот: Псковской судной грамоты, Двинской уставной грамоты 1550 года, даже некоторых статей Соборного Уложения 1649 года. Долгое применение Русской Правды в судебных делах объясняет нам появление таких видов пространной редакции Русской Правды, которые подвергались переделкам и дополнениям ещё в XIV и XVI век. Русская Правда настолько хорошо удовлетворяла потребности княжеских судов, что её включали в юридические сборники вплоть до XV в. Списки Пространной Правды активно распространялись ещё в XV - XVI вв. И только в 1497 году был издан Судебник Ивана III Васильевича, заменивший Пространную Правду в качестве основного источника права на территориях, объединённых в составе централизованного Русского государства.