1.азотная кислота+оксид магния наишите уравнение реакций плиз 2.как происходит реакция между концентрированой азотной кислоты и серебром?напишите уравнение реакций.
Химия
1.азотная кислота+оксид магния наишите уравнение реакций плиз 2.как происходит реакция между концентрированой азотной кислоты и серебром?напишите уравнение реакций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2HNO3 + MgO = Mg(NO3)2 + H2O 2. 2HNO3 (конц.) + Ag = AgNO3 + NO2 + H2O
Гость:
2HNO3+MgO=H2O+Mg(NO3)2 Ag+2HNO3(конц.)= AgNO3+NO2(газ)+H2O
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