Всего 5рублей .На 5 рублей мне нужно купить курицу-цена 1копейка .свинья -10копеек корова -50копеек .Мне надо купить 100 голов .за эти 5 рублей.Рассчитать каких животных я должна купить
Математика
Всего 5рублей .На 5 рублей мне нужно купить курицу-цена 1копейка .свинья -10копеек корова -50копеек .Мне надо купить 100 голов .за эти 5 рублей.Рассчитать каких животных я должна купить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кур 60 свиней 39 коров 1
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