Всего 5рублей .На 5 рублей мне нужно купить курицу-цена 1копейка .свинья -10копеек корова -50копеек .Мне надо купить 100 голов .за эти 5 рублей.Рассчитать каких животных я должна купить

Математика

Всего 5рублей .На 5 рублей мне нужно купить курицу-цена 1копейка .свинья -10копеек корова -50копеек .Мне надо купить 100 голов .за эти 5 рублей.Рассчитать каких животных я должна купить

Автор: Гость