в двух мешках одинаковое количество риса. Когда из первого мешка отсыпали 29 ru риса,а из второго 19 кг риса,то в первом мешке осталось риса в 2 раза меньше,чем во втором. Сколько килограммов риса было в каждом мешке?
Математика
в двух мешках одинаковое количество риса. Когда из первого мешка отсыпали 29 ru риса,а из второго 19 кг риса,то в первом мешке осталось риса в 2 раза меньше,чем во втором. Сколько килограммов риса было в каждом мешке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - осталось риса в первом мешке 2х - осталось во втором мешке х + 29 = 19 + 2х х = 10 29 + 10 = 39 (кг) риса было в каждом мешке
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