в двух мешках одинаковое количество риса. Когда из первого мешка отсыпали 29 ru риса,а из второго 19 кг риса,то в первом мешке осталось риса в 2 раза меньше,чем во втором. Сколько килограммов риса было в каждом мешке?

Математика

в двух мешках одинаковое количество риса. Когда из первого мешка отсыпали 29 ru риса,а из второго 19 кг риса,то в первом мешке осталось риса в 2 раза меньше,чем во втором. Сколько килограммов риса было в каждом мешке?

Автор: Гость