Коля и Саша одновременно вышли на встречу друг другу с одинаковой скоростью 80 м/мин. Расстояние между ними было 960 м. У Саши была собака , которая бежала в 4 раза быстрей, чем шел мальчик. Собака все время бегала от одного ма...

Математика

Коля и Саша одновременно вышли на встречу друг другу с одинаковой скоростью 80 м/мин. Расстояние между ними было 960 м. У Саши была собака , которая бежала в 4 раза быстрей, чем шел мальчик. Собака все время бегала от одного мальчика к другому. Сколько метров пробежала собака, пока дети не встретились.

Автор: Гость