Коля и Саша одновременно вышли на встречу друг другу с одинаковой скоростью 80 м/мин. Расстояние между ними было 960 м. У Саши была собака , которая бежала в 4 раза быстрей, чем шел мальчик. Собака все время бегала от одного ма...
Математика
Коля и Саша одновременно вышли на встречу друг другу с одинаковой скоростью 80 м/мин. Расстояние между ними было 960 м. У Саши была собака , которая бежала в 4 раза быстрей, чем шел мальчик. Собака все время бегала от одного мальчика к другому. Сколько метров пробежала собака, пока дети не встретились.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80*2=160м/мин - скорость сближения 960/160=6мин - время до встречи 80*4=320м/мин - скорость собаки 320*6=1920м - пробежала собака до встречи мальчиков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Всего 5рублей .На 5 рублей мне нужно купить курицу-цена 1копейка .свинья -10копеек корова -50копеек .Мне надо купить 100 голов .за эти 5 рублей.Рас...
Математика
в двух мешках одинаковое количество риса. Когда из первого мешка отсыпали 29 ru риса,а из второго 19 кг риса,то в первом мешке осталось риса в 2 ра...
Математика
через сколько часов крестьянин должен был пересесть на лошадь чтобы затратить на обратный путь столько же времени,сколько на путь в город если от с...
Химия
составте ионное уравнение и краткое: 1. NaF + CaCl2 2. HCl + AgNO3 3. NaBr + AgNO3 4. NaI + AgNO3 5. NaCl + H2SO4