на одну чашу весов поставлены гири массой 5 кг,а на другую -по 3 кг,всего 24 гири.Весы находятся в равновесии.сколько гирь на одной и сколько -на другой чаше?
Математика
на одну чашу весов поставлены гири массой 5 кг,а на другую -по 3 кг,всего 24 гири.Весы находятся в равновесии.сколько гирь на одной и сколько -на другой чаше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х гирь по 5 кг, тогда гирь по 3 кг - (24-х). Общая масса гирь на каждой чаше равна 5х или 3(24-х). Составим и решим уравнение: 5х=3(24-х) 5х=72-3х 5х+3х=72 8х=72 х=72:8 х=9 24-х=24-9=15 Ответ: на одной чаше весов 9 гирь по 5 кг, на другой - 15 гирь по 3 кг.
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